hh.ru назвал топ-5 самых востребованных в России специалистов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сервис по поиску работы HeadHunter привел список самых востребованных профессий на российском рынке труда этой зимой. Данные предоставлены NEWS.ru и перечислены в порядке убывания количества вакансий на сайте. Также указаны зарплаты для каждой из категорий.

В пятерку самых востребованных профессий в России этой зимой вошли: 1) продавец-консультант и продавец-кассир — размещено около 70 тыс. вакансий за последний месяц, предлагаемые зарплаты в среднем по стране составляют 30–55 тыс. руб.; 2) врач — 32 тыс. вакансий, зарплаты — 50–85 тыс. руб.; 3) водитель — 29,6 тыс. вакансий, зарплаты — 40–85 тыс. руб.; 4) бухгалтер — 18,4 тыс. вакансий, зарплаты — 35–65 тыс. руб.; 5) инженер — 18,2 тыс. вакансий, зарплаты — 55–120 тыс. руб., — сообщили в пресс-службе hh.ru.

В свою очередь в проекте «Зарплата.ру» сообщили, что сильнее всего за полгода в России вырос спрос на курьеров — на 65%. И если в июле их медианная зарплата (сумма, больше и меньше которой получают по 50% работников) составляла 45 тыс. руб., то уже в октябре работодатели стали предлагать им на 30% больше. Среди основных причин высокого спроса на доставщиков — предновогодний ажиотаж, распродажи в торговых сетях и на маркетплейсах. Также в ряде регионов отмечался рост простудных заболеваний, и курьеров в том числе набирали в связи с отсутствием персонала из-за болезни.

В декабре в Минтруде также заявили, что в России сокращается разрыв между зарплатами мужчин и женщин, однако он все еще сильный — почти 28%. В то же время отмечалось, что в стране традиционно высока доля женщин-предпринимателей — порядка 40%, а каждый пятый руководитель сегодня тоже женского пола.

Подробнее о самых востребованных профессиях в России и о росте соответствующих зарплат — в эксклюзиве NEWS.ru.