Где дешево отдохнуть в ноябрьские праздники: цены на туры и направления Туроператоры рассказали, сколько стоят самые бюджетные путевки по РФ и за рубеж

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Отдых в ноябрьские праздники обойдется россиянам в 2023-м заметно дороже, чем год назад. Стоимость поездок за границу выросла из-за падения курса рубля. NEWS.ru собрал туры по России и за рубеж, которые будут наиболее доступными по цене.

Как за год выросли спрос и цены на путевки

По данным группы компаний «Слетать.ру», количество бронирований туров на предстоящие ноябрьские праздники на 55% выше, чем год назад. Клиенты сервиса в качестве места для отдыха в ноябре выбирают Таиланд (24% заявок), Египет (19%), Россию (17%), Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (10%), Турцию (8%).

Средний чек на туры (на одного — нескольких клиентов) в Египет по сравнению с 2022 годом увеличился 42%, до 202,8 тыс. руб., в ОАЭ — на 56%, до 295,3 тыс. руб., в Турцию — на 61%, до 154,3 тыс. руб. Что касается Таиланда, этот показатель даже снизился на 8%, до 211,8 тыс. руб.

Среди российских направлений наблюдается высокий спрос на Краснодарский край (42%), Подмосковье (14%), Санкт-Петербург (11%), Москву (7%) и Кавказские Минеральные Воды (6%). Средний чек на путешествия по стране за год вырос на 55%, до 49,8 тыс. руб.

Самые дешевые туры за границу

Выгоднее всего на длинные ноябрьские праздники отправиться в Абхазию, Индию, ОАЭ, Турцию, Египет, Таиланд и на Шри-Ланку.

Самое бюджетное направление из всех зарубежных — Абхазия. Сейчас забронировать недельную поездку на двоих с датами вылета 3-4 ноября из Москвы можно от 44,8 тыс. руб. В стоимость тура включен перелет, проживание в отеле категории 3*, а также завтраки.

Аналогичный по наполнению тур в ОАЭ обойдется путешественникам уже минимум в 121 тыс. руб. (на семь дней, с перелетом, проживанием в отеле 3* и завтраками). Чуть дороже будет стоить недельный отдых в Индии — 136,5 тыс. руб. на двоих. Условия те же: вылет из Москвы 3-4 ноября, проживание в отеле 3* плюс завтраки.

Еще дороже стоят путевки Таиланд, самые бюджетные — от 166,8 тыс. руб. и на Шри-Ланку — от 175 тыс. руб. (включая перелет, недельное проживание в отеле категории 3*, завтраки).

Зато туры в Турцию и Египет заметно доступнее: от 129,6 тыс. руб. и от 135,8 тыс. руб. соответственно. За эту сумму можно приобрести путевку по системе «все включено» с размещением в отеле 5* в обоих случаях (вылет из Москвы, семь дней, на двоих), следует из данных «Слетать.ру».

Например, тур на семь ночей в пятизвездочном отеле в турецком Богазкенте по системе «ультра все включено» на двоих стоит от 133,8 тыс. руб., рассказали NEWS.ru представители туроператора FUN&SUN.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Турция

Самые доступные туры по России

Самые бюджетные туры внутри страны на начало ноября — в Санкт-Петербург, Краснодарский край, Дагестан, Карелию, Кавказские Минеральные Воды и Казань.

Стоимость недельного отдыха (семь ночей) на двоих в Санкт-Петербурге стартует от 23,8 тыс. руб. Условия: вылет 3-4 ноября из Москвы, отель 3*, завтраки включены.

Тур в Краснодарский край с аналогичными условиями стоит минимум 47,8 тыс. руб. на двоих. Чуть дороже обойдется поездка в Дагестан — от 48 тыс. руб. Путевка в Ессентуки стоит от 57 тыс. руб. (7 дней, отель 3*, завтраки, перелет включен в стоимость), в Карелию — от 63 тыс. руб.

Еще одно популярное место у туристов — Казань. По данным туроператора FUN&SUN, выходные в Казани (с 4 по 6 ноября) на двоих стоят от 28,8 тыс. руб. В эту цену включены перелет «Аэрофлотом», проживание в гостинице 2*, но не входят питание и экскурсии. Если отправиться в Казань поездом, выйдет еще дешевле — 20,8 тыс. руб. на двоих (четыре ночи в отеле 2* без питания, с учетом ж/д билетов и отправлением из Москвы).

Фото: Shutterstock/FOTODOM Казань, Россия

Где можно отдохнуть в ноябре на море

Путешественникам, которые хотят провести ноябрьские праздники на морском побережье, следует рассматривать самые популярные направления туроператоров — Египет, Таиланд, ОАЭ, Турцию и Шри-Ланку.

По статистике продаж Египет входит в тройку лидеров по количеству бронирований на этот высокий период. Виза сюда по-прежнему не нужна. Температура воздуха в ноябре комфортна для отдыха: вечером — от 20–21 градуса тепла, днем — до 29–30 днем. Температура воды может доходить до 26 градусов и выше.

В Таиланде безвизовый въезд для россиян с ноября увеличится с 30 до 90 дней. В Паттайе (самый недорогой курорт Таиланда) в первую неделю ноября ожидается ночью 25–27 градусов тепла, а днем — около 31. Чуть менее жарко, чем в ОАЭ. Днем в Дубае и Шардже в первую неделю ноября будет +31–33 градуса, а ночью — +25–26. Вода прогреется до +30.

Прохладнее всего будет в Турции: в Аланье от +19 градусов ночью до +24 градусов днем. В Анталье дневная температура такая же, а ночная ниже — 14–15 градусов. Вода прогреется до 24 градусов.

На Шри-Ланке ноябрь — это начало туристического сезона. Погода жаркая, влажность во многих районах острова невысокая. С ноября здесь начинается самый благоприятный для отдыха период. Температура воздуха — +27–28 градусов днем, около 25 ночью, а температура воды — около 29. К слову, как раз сейчас власти Шри-Ланки думают об отмене для россиян визового сбора (предполагается, что визу получить все-таки придется, но она будет выдаваться бесплатно).

Абхазия подойдет тем, кто не любит сильную жару и долгий неподвижный пляжных отдых. Ночью температура воздуха в той же Гагре составляет 12–14 градусов, а днем — 17–20. Вода прогревается до 17–18.

Температура воздуха днем и ночью в Сочи будет еще на два градуса ниже, чем в абхазской Гагре. Температура воды при этом может быть примерно такой же. Поэтому такой отдых подойдет более-менее закаленным людям, которые собираются не только плавать, но и посещать достопримечательности.

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