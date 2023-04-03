Эксперт рассказал, почему люди покупают черно-белые товары Эксперт Ионочкин: черно-белые бренды радуют человеческий мозг

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Черно-белые бренды на ряде товаров увеличивают вероятность их покупки. Об этом NEWS.ru заявил генеральный директор брендингового агентства BRANDKEY Андрей Ионочкин. Он также отметил, что черно-белые фото повышают показатель кликабельности рекламных объявлений на 38%. Причина — черно-белые изображения лучше расставляют акценты, а цветные ролики и баннеры уже навязывают мозгу человека определенную картину мира, говорит маркетолог.

Почему в ярко раскрашенном мире мы покупаемся на черно-белое? Главная магия черно-белого — возможность мозга самостоятельно раскрасить реальность. Наука доказала, что мы мгновенно находим нужные цветовые ассоциации при взгляде на знакомые, но черно-белые предметы. Мозг активирует те области, которые отвечают за распознавание этих цветов и оттенков, и ценит возможность увидеть мир по-своему. Так, по количеству реакций на тысячу пользователей в некоторых соцсетях черно-белый фильтр Inkwell попадает в топ-3, — сказал Ионочкин.

Он приводит в пример логотипы компаний Apple и Nike, которые сознательно перешли от цветного брендинга к черно-белому.

«Компании используют монохромные решения и в своей рекламе. Они убирают лишнее и расставляют акценты, смещают внимание, делают понятнее замысел рекламы и ее ключевое сообщение», — добавляет эксперт.

Черно-белый брендинг больше всего подходит для рекламы продукции, которая воспринимается атрибутом роскоши, объясняет Ионочкин. Такой ход — выигрышный для продажи дорогих автомобилей, часов и изысканных парфюмерных ароматов.

Ранее эксперт рассказывал NEWS.ru о самых популярных маркетинговых уловках в магазинах. Производители продуктов сегодня не только имитируют названия и цвета более известных брендов, но и играют с буквами так, чтобы за качественный товар можно было принять менее качественный аналог. Об этих и других технологиях — подробнее в материале.