Экономист заявил, что курс доллара не играет в России особой роли Экономист Медведев заявил, что курс доллара не играет в России особой роли

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Курс доллара внутри России не играет особой роли, так как за американскую валюту в стране нельзя купить практически ничего, считает омбудсмен Ассоциации российских банков, ученый-экономист Павел Медведев. По его мнению, в ближайшее время установится равновесие между долларом и рублем, пишет INFOX.ru.

Если у вас в руках есть доллар, но вы не можете что-то купить, потому что вам не продают, тогда получается, что доллар не является рыночным. Сейчас ситуация ровно такая: что-то за доллар можно купить, а что-то — нельзя. Через некоторое время, не очень короткое, я думаю, установится некоторое равновесие, — предположил Медведев.

По его словам, Центробанк предпринимает относительно успешные попытки вернуть российскую экономику на рыночные рельсы, однако пока что этого не произошло. Медведев считает, что о стабилизации можно будет говорить тогда, когда в России четко определят области, в которых доллар не используется.

И тогда можно будет говорить о более или менее рыночном долларе, а, следовательно, о более или менее рыночном рубле. Экономика стала более дирижистской, чем, скажем, полгода назад, — уточнил экономист.

26 мая Центробанк России на внеочередном заседании Совета директоров принял решение опустить ключевую ставку сразу на три пункта, до 11%. Следующее заседание состоится 10 июня этого года. Регулятор не исключает дальнейшего снижения ставки.

По мнению экономиста Константина Селянина, ослабление рубля в ближайшее время неминуемо и будет сопровождать дальнейший спад ограничений Центробанка. Он отметил, что введённые после начала спецоперации РФ на Украине меры регулятора постепенно утрачивают свою значимость.