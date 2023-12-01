Экономист рассказал о возможном росте числа банкротств в России в 2024 году Экономист Зубец: в 2024 году ожидается новая волна банкротств физлиц и компаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2024 году в России может вырасти число банкротств физических лиц и предприятий, предположил в беседе с «Радио 1» директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. По его словам, финансовые власти страны вынуждены учитывать эти риски при планировании на следующий год.

За последнее время количество потенциальных банкротов среди физических лиц выросло, и это касается также предприятий. Такая тенденция испугала лиц, принимающих решения, потому что получить в следующем году волну банкротств — такая себе история, — подчеркнул эксперт.

Как сообщает издание, число потенциальных банкротов в России в 2023 году достигло 9,79 млн человек с общей задолженностью в 6,33 трлн рублей. В 2022 году таких заемщиков было 8,81 млн с общей задолженностью в 5,68 трлн рублей.

По словам эксперта Общероссийского народного фронта Александры Пожарской, рост числа банкротств в России вызван закредитованностью населения и отсутствием опасений, связанных с процедурой банкротства.

Людям становится сложнее справляться со своими обязательствами. Но больше банкротов становится потому, что институт банкротства перестает пугать граждан. Люди понимают, что это инструмент, с помощью которого в аварийной ситуации можно найти выход, реабилитироваться и заново начать свою историю, — пояснила Пожарская.

Ранее Объединенное кредитное бюро обнародовало данные, согласно которым в России выросло число потенциальных банкротов. Так, на ноябрь 2023 года банкротство угрожает почти 20% заемщиков в России. При этом число потенциальных неплательщиков среди такой категории граждан увеличилось на 11% и достигло 9,79 млн человек.