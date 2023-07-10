Экономист назвал плюсы и минусы цифрового рубля Экономист Головецкий назвал возможность офлайн-расчетов плюсом цифрового рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане России получат возможность пользоваться цифровым рублем к 2027 году, это третья, дополнительная форма национальной валюты, которая совместит свойства наличных и безналичных денег, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» профессор, декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Николай Головецкий. По его словам, с помощью цифрового рубля можно будет совершать дистанционные платежи онлайн точно так же, как и по безналичному расчеты, однако цифровой рубль сможет использоваться в офлайн-режиме при отсутствии интернета.

Цифровой рубль представляет собой цифровой код и хранится в специальном электронном кошельке. <...> Эмитентом цифрового рубля является ЦБ, а ответственность за ведение и состояние счетов, операции с записями на них несет коммерческий банк, который открыл счет, — пояснил эксперт.

Как рассказал экономист, чтобы превратить наличные рубли в цифровые, их нужно будет сначала положить на свой банковский счет. Такая же схема предусмотрена и для снятия. Платежи цифровым рублем планируется проводить путем считывания QR-кода и подтверждения платежа. По словам Головецкого, россияне пока не могут оценить преимущества проекта: цифровой рубль практически дублирует безналичные средства и, на первый взгляд, не имеет никакой пользы для граждан. Более того, для его использования при оплатах придется сначала совершать операции, которые многие сочтут пустой тратой времени.

Это может стать неоправданной тратой ресурсов, если окажется, что клиентам удобно пользоваться безналичной формой денег, и они не увидят бенефитов от использования цифрового рубля. Применение цифрового рубля может оказаться слишком сложным для тех, кому с трудом даются новые технологии, — подчеркнул специалист.

Практическая польза цифрового рубля будет заключаться в том, что это должно создать стимулы для развития платежных инноваций в частном секторе и росту конкуренции среди банков, считает профессор.

Ранее первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова пообещала, что цифровой рубль могут массово внедрить в России в 2025–2027 годах: к этому времени граждане смогут самостоятельно открывать электронные кошельки, обменивать безнал на цифровую валюту, а также использовать средства для оплаты покупок и совершения переводов.