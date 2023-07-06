Стало известно, когда россияне получат цифровые рубли ЦБ: россияне смогут воспользоваться цифровыми рублями в 2025-2027 годах

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Цифровой рубль может быть массово внедрен в России уже в 2025-2027 годах, заявила в интервью Forbes первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. Она подчеркнула, что к этому времени граждане смогут самостоятельно открывать электронные кошельки, обменивать безнал на цифровую валюту, а также использовать средства для оплаты покупок и совершения переводов, в том числе за границей.

Думаю, что все граждане смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025-2027 годов. Но это в том числе зависит и от банков, которые мы будем подключать к платформе — этот процесс тоже поэтапный. <...> В первую очередь нужно запустить наиболее востребованные операции — открытие кошельков, переводы, оплату и трансграничные расчеты, — сказала Скоробогатова.

Она отметила, что в скором времени в России будет принят закон о цифровом рубле. После этого Центробанк и участники рынка начнут его пилотное тестирование на реальных операциях с 13 банками.

Как рассказал ранее директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков, российские банки в рамках эксперимента уже тестируют работу с цифровым рублем. В дальнейшем к пилотному проекту подключат торговые точки. По его словам, россияне смогут расплачиваться цифровым рублем через электронные кошельки, вместо того чтобы платить картой через платежный терминал.