В Минфине назвали сроки запуска цифрового рубля Представитель Минфина: цифровой рубль станет доступен россиянам после завершения пилотного проекта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские банки в рамках эксперимента уже тестируют работу с цифровым рублем. В дальнейшем к пилотному проекту подключат торговые точки, рассказал NEWS.ru директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков. По его словам, россияне смогут расплачиваться цифровым рублем через электронные кошельки, вместо того чтобы платить картой через платежный терминал. Прежде чем цифровая версия рубля станет доступна россиянам, система должна пройти испытания, подчеркнул Чебесков.

Для создания цифрового рубля нужно перенастроить много информационных систем. Сначала банки должны поднастроиться, и сейчас они проходят пилот и тестируют это у себя. А потом уже торговые точки тоже должны будут установить соответствующее программное обеспечение и оборудование, чтобы это все работало, — сообщил Чебесков.

По словам директора департамента, требуется время, чтобы настроить систему.

В этом году планируется, что будет проходить пилотирование, а дальше, исходя из технических возможностей, я думаю, пилоты будут делать доступными для граждан, — заявил он.

Ранее предприниматель Дмитрий Потапенко объяснил, что цифровой рубль отличается от криптовалюты тем, что он привязан к ЦБ, который контролирует его обращение. Потапенко отметил, что операции с цифровым рублем можно будет отследить начиная с момента его выпуска и до выхода из обращения.

В ЦБ планировали запустить пилотный проект на реальных операциях с цифровым рублем с 1 апреля. Первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова в феврале сообщила, что13 банков прошли технические и операционные тесты. На первом этапе в тестировании не смогут участвовать обычные клиенты.