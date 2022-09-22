Что делать, если МосБиржа перестанет обменивать доллары Эксперты дали советы инвесторам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская Биржа

Глава наблюдательного совета МосБиржи Сергей Швецов допустил, что в будущем площадка откажется от конвертации доллара и продаст соответствующий бизнес. Ведь российская экономика все меньше нуждается в американской валюте. Стоит ли дальше покупать «недружественные» валюты и держать их на брокерском счете и на что их лучше обменять — в нашем материале.

Аккуратное заявление

Часть российского экспорта и импорта пока рассчитывается в долларах, но «затухающая тенденция есть», сказал Швецов на деловом завтраке с журналистами.

Московская Биржа выполняет не только коммерческую, но и государственную в этом смысле роль. Пока у российской экономики есть потребность в конверсии пары доллар/рубль, эта пара будет поддерживаться. (...). [Но] наверное в какой-то момент, я не исключаю, Московская Биржа этот бизнес продаст, — сказал Швецов.

Отметим, что за российский газ «недружественные» страны платят в рублях. Однако схема построена так, что сначала они все равно вносят свою валюту на счета в Газпромбанке и только потом она конвертируется в рубли.

И если от морских поставок российской нефти многие европейские страны хотят отказаться 5 декабря, то по газу такого консенсуса нет. Ранее в ЕС заявляли, что хотят отказаться от него до 2027 года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что произойдет и как с этим быть

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов:

Сейчас это неясно: механизм пока не был оглашен. Принудительно переводить доллары в рубли вряд ли будут. Скорее всего, это сделают одной из возможных опций. Если разговоры начались, значит, шансы подобного исхода растут. Более защитным вариантом будет сокращение позиций в валютах «недружественных» стран. Если не переводить доллары в рубли, то возможна их заморозка [на брокерских счетах в рамках очередных санкций]. Что делать с замороженной американской валютой в таком случае, не очень понятно.

Инвестор Ксения Аверс:

Точно уже не стоит ни на каких счетах держать валюту [«недружественных» стран]. Только кэшем. Обменники работают — купить можно. А так, если на счетах, то можно держать дирхамы и юани. Это пока относительно безопасно. А с теми [валютами «недружественных стран»], которые держатся на брокерских счетах, в любой момент может быть все что угодно. И никто никого предупреждать, конечно же, не будет.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Павел Гаврилов:

Валюты «недружественных» стран уже давно находятся под риском, в этом году дедолларизация лишь ускорилась. Следует рассматривать альтернативные валюты «дружественных» стран, где нет рисков, присущих «токсичным» валютам. В первую очередь обратите внимание на китайский юань. В этом году у инвесторов появилось шесть выпусков облигаций в юанях от компаний РУСАЛ, «Полюс», «Металлоинвест» и Роснефть. И их список может увеличиться. Еще одна альтернатива — гонконгский доллар и возможность его инвестирования в акции на Гонконгской бирже, доступ к которой предоставила СПБ-биржа. Сейчас список акций не велик, но СПБ-биржа планирует расширять предложение.

NEWS.ru напоминает, что большинство экспертов сейчас не рекомендуют играть на бирже, тем более западной. Акции и валюты «недружественных» стран находятся под риском заморозки.