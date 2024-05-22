ЦБ РФ выступил против любого лимита на переводы между своими счетами

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Российские банки не должны ограничивать граждан в переводах денежных средств между своими счетами, говорится в сообщении Центрального банка. Отмечается, что по закону такие переводы должны осуществляться без комиссий. Соответствующие разъяснения регулятор направил кредитным организациям.

Банки не могут ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами гражданина в разных банках в пределах 30 млн рублей, которые по закону можно переводить без комиссии, — следует из сообщении.

С 1 мая вступил в силу закон, по которому банки должны проводить денежные переводы между счетами одного клиента в разных кредитных организациях без комиссии до 30 млн рублей в месяц. При этом Сбербанк сохранил суточный лимит в 2 млн рублей. Там объяснили это соблюдением требований закона и элементами системы минимизации ряда рисков, в том числе мошенничества.

Накануне Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о максимальном лимите в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы физлиц без открытия счета. Отмечается, что закон направлен на уменьшение рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Закон должен вступить в силу через год после его официального опубликования.