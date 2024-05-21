Названа сумма лимита на банковские переводы без открытия счета в РФ В ГД приняли закон о лимите в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы

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Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтении закон о максимальном лимите в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы физлиц без открытия счета, передает РИА Новости. Отмечается, что закон направлен на уменьшение рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Отмечается, что на сегодняшний день денежные переводы на сумму более 15 тысяч рублей проводятся с упрощенной идентификацией клиента-физлица, для которой достаточно только паспортных данных, при этом никаких ограничений на максимальную сумму таких переводов нет. В пояснительной записке авторы закона указали, что такое положение дел не соответствует международным антиотмывочным стандартам, а также увеличивает риски совершения непрозрачных операций в этой сфере.

Согласно принятому документу, вводятся ограничения на 100 тысяч рублей на максимальную сумму разовых переводов по поручению физлица без открытия банковского счета при упрощенной идентификации, в том числе электронных денежных средств. Вступление в силу закона должно начаться через год после его официального опубликования.

Ранее Госдума приняла законопроект, устанавливающий штрафы до 100 тысяч рублей за нарушение требований к качеству коммунальных услуг для ресурсоснабжающих организаций. Отмечается, что система санкций будет носить двухступенчатый характер.