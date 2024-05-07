Стало известно, какие ограничения на переводы сохранил Сбербанк РБК: Сбербанк сохранил ограничения на дневные переводы денег

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В соответствии со вступившим 1 мая в силу законом о бесплатных переводах Сбербанк позволит переводить клиентам до 30 млн рублей в месяц без комиссии, подтвердили РБК в кредитной организации. Но только при условии соблюдения суточного лимита не более 2 млн рублей в день.

Представитель Сбербанка объяснил изданию, что ограничение на все типы операций направлено на соблюдение требований закона и является элементом системы минимизации ряда рисков. В том числе мошенничества.

Переводы свыше текущих лимитов клиент может совершить через другие каналы, — предложил представитель финансовой организации.

Клиенты Сбербанка могут перевести по миллиону рублей в сутки через СБП и столько же по номеру счета, уточнили в технической поддержке банка. После этого платежи и переводы станут недоступны на 24 часа до восстановления лимита.

С 1 мая 2024 года вступил в силу закон, по которому банки должны проводить денежные переводы между счетами одного клиента в разных кредитных организациях без комиссии до 30 млн рублей в месяц. Новые правила открыли возможность переводить свои средства между банками без лишних расходов, они будут способствовать развитию конкуренции и улучшению качества банковских продуктов. Ожидается, что закон снизит операционные риски для людей, которые раньше были вынуждены снимать деньги со счета наличными, чтобы перевести их в другой банк без комиссии.