Клиенты рухнувших банков смогут вернуть деньги новым способом

https://news.ru/storage/news/93495dbdccf294f1ba6235a3175e95f9/94f4b28c-981c-4b79-86c1-0b1769aa27c1_850.jpg Sergey Kovalev/Global Look Press

Клиентам рухнувших банков больше не придётся стоять в длинных очередях за своими деньгами. Возврат средств вкладчикам будет осуществляться дистанционно.

Как рассказали «Известиям» в Минфине и Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), чтобы вернуть деньги, потерянные после банкротства банка, гражданам достаточно будет подать заявление о выплате страховки по депозитам через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте АСВ или с помощью мобильного приложения агентства. Кроме того, сохранится и процедура получения средств в офисах банков-агентов.

Если законопроект, разработанный Минфином, будет принят, это значительно упростит и ускорит порядок возврата страхового возмещения и снизит затраты на обслуживание клиентов. Предполагается, что изменения могут вступить в силу уже в 2019 году.

Новая система онлайн-взаимодействия также облегчит жизнь гражданам, у которых были кредиты в лопнувшем банке. Для них предусмотрено создание электронного сервиса, через который они получат возможность вносить платежи по займу в онлайн-режиме.

Ранее News.ru писал о том, что в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) придумали, как облегчить жизнь части клиентов рухнувших банков. Чтобы не судиться с каждым вкладчиком, чьи операции имеют признаки сомнительных, в агентстве предлагают законодательно повысить максимальную планку «сомнительности» трансакций, которые АСВ сейчас вынуждено оспаривать в судах.