https://static.news.ru/photo/ff45c0b0-a487-11e9-9054-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Вопрос об использовании изъятых продуктов и использовании их в пищу необходимо проработать. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Гордеев.

Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело — их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению, как продукты питания, сделав соответствующие анализы. На будущее, это требует обсуждения, — сказал он.

Ранее Роспотребнадзор предложил ввести законодательный запрет на уничтожение пригодных к употреблению продуктов. Эта инициатива нашла поддержку в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Он рекомендовал кабинету министров запретить уничтожение пригодных в пищу продуктов и облегчить передачу продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность.

Как ранее писал News.ru, цены на продовольственные товары в июне 2019 года опустились на 0,5% к предыдущему месяцу, отрицательная динамика по этому компоненту инфляции наблюдается впервые с сентября 2018-го, следует из материалов Центробанка.