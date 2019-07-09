https://static.news.ru/photo/a8e12e80-a24d-11e9-8c02-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Цены на продовольственные товары в июне 2019 года опустились на 0,5% к предыдущему месяцу, отрицательная динамика по этому компоненту инфляции наблюдается впервые с сентября 2018-го, следует из материалов Центробанка.

Снижение цен на продукты обусловлено, в основном, удешевлением овощей и фруктов, следует из данных ЦБ.

Впрочем, с начала года продукты подорожали на 3% нарастающим итогом. Общая же инфляция с января 2019-го составила по итогам июня 2,5%, рассчитал Центробанк на основе данных Росстата.

Наибольший вклад в инфляцию с начала года внесли цены на платные услуги — 30,1% в июне, следует из материалов ЦБ.

Ранее Росстат сообщал, что инфляция в стране опустилась до 4,7% по итогам июня, а месячный рост цен впервые с августа 2018-го оказался нулевым.