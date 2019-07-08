https://static.news.ru/photo/729f1fe8-a186-11e9-81f1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Инфляция в РФ в июне осталась на нулевой отметке в месячном выражении. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Росстата.

В июне 2019 года по сравнению с маем 2019 года индекс потребительских цен составил 100,0%, по сравнению с декабрем 2018 года — 102,5%, — отмечает ведомство.

В годовом выражении показатель снизился до 4,7% против 5,1% месяцем ранее.

По данным Росстата, рост потребительских цен в июне в 10 субъектах РФ превысил 0,3%, наиболее существенным он оказался в Еврейской автономной области (0,9%) и был вызван увеличением цен на услуги на 2,9%.

В то же время в 17 регионах уровень потребительских цен снизился более чем на 0,3%, заметнее всего — в Севастополе (на 1%) за счёт удешевления продовольственных товаров в среднем на 2%.

В Москве цены выросли за месяц на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,1%, с начала года в обоих городах — на 2,8%.

В июне 2019 года, впервые с сентября 2018 года, фиксировалось снижение цен на продовольствие, достигшее 0,5% к предыдущему месяцу.

Увеличение стоимости пшена (73,6%) и капусты (72,8%) в прошлом году превзошло средний уровень инфляции в 17 раз. Третье место по росту цен заняло топливо (30,8%) из-за подорожания нефти, писал News.ru.