Туристам из РФ придётся платить пошлину за зарубежные покупки

https://news.ru/storage/news/992acf5894d3f1622a9f17fd3b5a168d/bb989628-0a5b-4454-a34e-ec737d6ba119_850.jpg Komsomolskaya Pravda /Global Look Press

С 2019 года за все покупки за границей стоимостью более 500 евро россиянам придётся заплатить 30-процентную пошлину. Ограничения будут действовать только при пересечении границы автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.

При этом правила для авиапассажиров не изменятся. Россияне по-прежнему смогут провозить товары на сумму до 10 тысяч евро.

Таким образом совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил бороться с мелкооптовой нелегальной торговлей, так называемым челночным бизнесом. При этом эксперты, опрошенные «Известиями», опасаются, что новые правила могут затронуть и обычных туристов.

В настоящее время пошлиной не облагаются товары, сумма которых не превышает 1,5 тысячи евро. Ограничение по весу составляет 50 кг.

Как пояснили в Федеральной таможенной службе, за превышение норм придётся заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 кг веса.

Отличать купленное за границей от багажа таможня будет на глаз. Учитываются сезонность, цель поездки, объективная необходимость, а также признаки износа и стирки, отсутствие бирок, ярлыков, этикеток и упаковок.

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