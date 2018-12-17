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Туристам из РФ придётся платить пошлину за зарубежные покупки

Komsomolskaya Pravda /Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

С 2019 года за все покупки за границей стоимостью более 500 евро россиянам придётся заплатить 30-процентную пошлину. Ограничения будут действовать только при пересечении границы автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.

При этом правила для авиапассажиров не изменятся. Россияне по-прежнему смогут провозить товары на сумму до 10 тысяч евро.

Таким образом совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил бороться с мелкооптовой нелегальной торговлей, так называемым челночным бизнесом. При этом эксперты, опрошенные «Известиями», опасаются, что новые правила могут затронуть и обычных туристов.

В настоящее время пошлиной не облагаются товары, сумма которых не превышает 1,5 тысячи евро. Ограничение по весу составляет 50 кг.

Как пояснили в Федеральной таможенной службе, за превышение норм придётся заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 кг веса.

Отличать купленное за границей от багажа таможня будет на глаз. Учитываются сезонность, цель поездки, объективная необходимость, а также признаки износа и стирки, отсутствие бирок, ярлыков, этикеток и упаковок.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники аэропорта Шереметьево (ФТС России) конфисковали у игрока одного известного футбольного российского клуба двое часов Rolex. Имя футболиста и клуб, за который он выступает, не называются.


#госпошлина #ФТС
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