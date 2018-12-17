Дипломаты ЕС одобрили продление санкций против РФ

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Послы стран ЕС утвердили полугодовое продление экономических санкций в отношении России. Решение носит технический характер и лишь формализует договорённости саммита Евросоюза.

«Послы дали зеленый свет для продления на шесть месяцев экономических санкций против России», — цитирует одного из дипломатов ТАСС.

Встреча глав государств состоялась 13 декабря 2018 года. Председатель организации Дональд Туск объяснил вердикт «нулевым прогрессом в реализации Минских соглашений».

Ранее News.ru публиковал мнение президента Чехии по поводу ограничительных мер против Москвы. Милош Земан заявил, что подобное давление на Кремль является бесполезным, а на уровне Евросоюза нет сильного лидера.