Дипломаты ЕС одобрили продление санкций против РФ

Послы стран ЕС утвердили полугодовое продление экономических санкций в отношении России. Решение носит технический характер и лишь формализует договорённости саммита Евросоюза.
«Послы дали зеленый свет для продления на шесть месяцев экономических санкций против России», — цитирует одного из дипломатов ТАСС.
Встреча глав государств состоялась 13 декабря 2018 года. Председатель организации Дональд Туск объяснил вердикт «нулевым прогрессом в реализации Минских соглашений».
Ранее News.ru публиковал мнение президента Чехии по поводу ограничительных мер против Москвы. Милош Земан заявил, что подобное давление на Кремль является бесполезным, а на уровне Евросоюза нет сильного лидера.