США продлили срок завершения сделок с «ГАЗом» Дерипаски

https://news.ru/storage/news/18c32e0969079a292a6a6b1bbddbada8/05b1781f-ec58-4da7-a5a9-6c41894b6d49_850.jpg Rene Fluger/Fotobanka CTK/Global Look Press

Министерство финансов США продлило срок завершения сделок с автоконцерном «ГАЗ» предпринимателя Олега Дерипаски.

Сроки для завершения операций с акциями и долговыми инструментами компании увеличены до 7 марта, сообщает управление по контролю над иностранными активами американского ведомства.

Ранее источники Reuters проинформировали, что российский бизнесмен работает над снятием санкций с «ГАЗа». Основной акцент в этом вопросе будет сделан на изменении состава акционеров, рассказали инсайдеры.

«Переговоры с Управлением по контролю за иностранными активами продолжаются, они проводятся отдельно от переговоров по другим компаниям Дерипаски, поскольку это другой рынок, и другие игроки заинтересованы в отмене санкций», — сказал собеседник агентства.

Как писал News.ru, Минфин снимет ограничительные меры с РУСАЛа, EN+ и «ЕвроСибЭнерго» в течение 30 дней. При этом их владелец останется в санкционном списке. Кроме того, управление по контролю над иностранными активами в Соединённых Штатах намерено снизить долю коммерсанта в EN+ с 70% до 44,95%.