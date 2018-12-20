USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,260 $   Brent54.98 $ Bitcoin4,135.19 $
МОСКВА-11°C04:49
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

США продлили срок завершения сделок с «ГАЗом» Дерипаски

Rene Fluger/Fotobanka CTK/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Министерство финансов США продлило срок завершения сделок с автоконцерном «ГАЗ» предпринимателя Олега Дерипаски.

Сроки для завершения операций с акциями и долговыми инструментами компании увеличены до 7 марта, сообщает управление по контролю над иностранными активами американского ведомства.

Ранее источники Reuters проинформировали, что российский бизнесмен работает над снятием санкций с «ГАЗа». Основной акцент в этом вопросе будет сделан на изменении состава акционеров, рассказали инсайдеры.

«Переговоры с Управлением по контролю за иностранными активами продолжаются, они проводятся отдельно от переговоров по другим компаниям Дерипаски, поскольку это другой рынок, и другие игроки заинтересованы в отмене санкций», — сказал собеседник агентства.

Как писал News.ru, Минфин снимет ограничительные меры с РУСАЛа, EN+ и «ЕвроСибЭнерго» в течение 30 дней. При этом их владелец  останется в санкционном списке. Кроме того, управление по контролю над иностранными активами в Соединённых Штатах намерено снизить долю коммерсанта в EN+ с 70% до 44,95%.


#сша #ОлегДерипаска
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
общество 08:33, 20 декабря 2018
США расширили санкции против компаний из России
общество 22:47, 19 декабря 2018
Глава ФАН назвал санкции США «охотой на ведьм»
экономика 21:32, 19 декабря 2018
Доля Дерипаски в EN+ будет снижена до 44,95%
экономика 20:48, 19 декабря 2018
Минфин США исключит РУСАЛ из санкционного списка
Лента новостей
в мире 04:42
Нарушение прав человека в Чечне призвали расследовать в ОБСЕ
спорт 04:26
Братья Бё ополчились на Логинова
общество 04:05
Депутат Андрей Скоч подал иск к шести изданиям
оружие 04:00
Базу РФ в Абхазии усилили военной полицией
общество 03:44
Беспилотные снегоуборочные машины появились в России
в мире 03:18
Возможный заказчик атаки на Charlie Hebdo пойман в Джибути
в мире 02:51
Глава Пентагона Мэттис уходит в отставку из-за раздора с Трампом
в мире 02:32
Взрыв на шахте в Чехии стал причиной гибели пяти человек
экономика 02:15
Кудрин назвал условия экономического прорыва России
в мире 01:34
Сезон освобождения женщин к Новому году начался в тюрьме
в мире 01:30
США могут сократить присутствие в Афганистане
политика 01:07
Россия поддержит брошенный Киевом Донбасс
в мире 01:04
Володин поедет на Новый год к Болсонару
оружие 00:48
Северный флот укрепят глобальной системой управления
политика 00:46
Кремль ждёт от Порошенко обострения отношений
Другие новости
экономика 02:15
Кудрин назвал условия экономического прорыва России
экономика 19:36
Санкции против российских СМИ демонстрируют слабость США
экономика 18:50
«Черкизовцы» докричались до властей
Но прецедент с хлебозаводом может оказаться не последним
экономика 18:00
Топ-5 важных новостей 20 декабря
News.ru собрал события, которые могли пройти мимо вас
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top