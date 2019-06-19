Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) и Минэкологии Московской области в рамках реализации федерального проекта по сохранению и восстановлению уникальных водных объектов намерены провести совместную работу по обустройству пляжей. По оценкам экологов, рекреационных зон у воды в регионе достаточно, однако не все они соответствуют современным требованиям и ожиданиям жителей. Для приведения мест отдыха в надлежащее состояние требуется совместная работа с федеральными структурами.

Так, за счёт средств Росводресурсов на шести пляжах пройдут работы по углублению и расчистке дна, а также береговых зон. Это сэкономит бюджету Подмосковья около 75 млн рублей, рассказали News.ru в Минэкологии региона.

АГН «Москва»

Работы по расчистке пройдут на двух пляжах Озернинского водохранилища в Рузском городском округе, а также на четырёх пляжах Истринского водохранилища и участках околопляжных зон на водохранилищах Водораздельного бьефа канала имени Москвы, — уточнили представители ведомства.

По словам зампреда правительства Московской области — министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина, Росводресурсы планируют и далее наращивать объёмы работ по очистке водоёмов на рекреационно востребованных участках.

Это позволит области сэкономить в трёхлетней перспективе до 185 миллионов рублей в год на обустройстве пляжей. Но и область должна для этого провести определённую работу. В частности, Министерству благоустройства следует разработать программу развития пляжных зон на 2020-й и последующие годы, а Министерству экономики и финансов — предусмотреть в бюджете соответствующие средства, — отметил он.

Куракин сказал, что не сомневается в том, что всё это будет сделано и жители Подмосковья получат благоустроенные места отдыха.

Пляжи Подмосковья пользуются большой популярностью у местных жителей, также их посещают москвичи. Власти региона уже запустили специальную программу «Лето в Подмосковье», призванную сочетать пляжный отдых с пешим туризмом и другими мероприятиями. Проект обещает быть экономически успешным: по версии агентства «ТурСтар», область входит в первую десятку мест для гастрономических летних путешествий. Кроме того, в 10 парках Подмосковья оборудованы специальные мангальные зоны, где можно зажарить шашлыки. Такие уже появились в парках Красногорска, Люберец, Подольска, Электростали и других городов.

Антон Кардашов/АГН «Москва»

Регион традиционно ждёт и любителей воздухоплавания на ежегодном московском фестивале «Небо: теория и практика». В небе над аэродромом Чёрное выступают лучшие пилотажные группы России. Параллельно набирают популярность и детские экопутешествия. В Московской области проходит серия экскурсий для детей «Экоэлектричка». Участники могут посмотреть за повадками «краснокнижных» сов, посетить мастер-классы и лекции.

Пляжи помогут пережить жаркую погоду. Синоптики отмечают, что температура в Московском регионе в этом году будет существенно выше нормы. В частности, в четверг, 20 июня, прогнозируется до 30 градусов тепла.

Всего власти Подмосковья подготовили к летнему сезону — 2019 около 300 пляжей. По словам вице-губернатора региона Натальи Виртуозовой, места отдыха приведены к соответствующим стандартам, проводить время там безопасно.