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Россиян предупредили о резком росте тарифов на воду и тепло

АГН «Москва»

экономика [ версия для печати ]

Министерство строительства и ЖКХ предупредило россиян о резком росте тарифов на водоснабжение, водоотведение и подачу тепла в дома из-за введения оплаты неиспользуемого потребителями резерва электросетевой мощности, на которой настаивает Минэнерго.

Как пояснили «Коммерсанту» в Минстрое, это увеличит затраты на электроэнергию котельных и водоканалов, которые в итоге будут заложены в тарифы ЖКХ, или приведут к сокращению ремонтных работ. Наиболее сильно изменения ударят по водоканалам, у которых на электроэнергию уходит 25% затрат. Соответственно, рост тарифов ЖКХ может составить 3–5%.

Минстрой изложил свой прогноз в письме на имя заместителя председателя российского правительства Дмитрия Козака.

При этом в Минэнерго с оценкой Минстроя категорически не согласны и настаивают, что тарифы останутся прежними. Кроме того, в ведомстве напомнили, что у предприятий ЖКХ есть право отказаться от неиспользуемой мощности.

Согласно новым правилам, которые могут вступить в силу в 2019 году, плата за резерв сетевой мощности будет введена для потребителей категории «свыше 670 кВт», если они не используют её полностью. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 4 сентября поддержал инициативу.

Ранее News.ru писал о том, что тарифы на газ в Московском регионе возрастут с нового года. Цены станут выше на 1,7%. Жители столицы будут платить за кубометр полезного ископаемого на 11 копеек больше — 6,74 рубля.


#тарифы #Минэнерго #Минстрой #подорожание #услугиЖКХ
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