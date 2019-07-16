https://static.news.ru/photo/5cef9928-a7c3-11e9-9ef4-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Олегом Хорохординым Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился с врио главы Алтая Олегом Хорохординым. Во время беседы политики обсудили актуальные проблемы, в том числе и важность сдерживания роста стоимости авиационного керосина.

По словам руководителя государства, от этого зависит развитие туризма в регионе, пишет ТАСС .

Главное, чтобы больше не повышались [цены на авиакеросин], — напомнил глава РФ

В свою очередь, Хорохордин обратил внимание на то, что билеты на авиарейс обходятся всего на 30% дороже, чем поездка на машине. «Если, как вы сказали, на керосин снизятся цены, то все выровняется», — рассказал чиновник в разговоре с Путиным.

Руководитель региона также сообщил президенту об основных экономических проблемах Алтая: уровне безработицы, тарифах на ЖКХ и состоянии социальной инфраструктуры.

Безработица очень большая, в два с половиной раза превышает среднероссийский уровень, доходы населения низкие, самые низкие в Сибирском федеральном округе. Средняя зарплата — 29 тысяч рублей, в сравнении с общероссийской, которая 42 тысячи, — доложил Хорохордин.

Он добавил, что, несмотря на трудности, одной из точек роста республиканской экономики может стать сельскохозяйственный сектор, так как 70% населения региона работают именно в этой отрасли.

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