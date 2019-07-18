https://static.news.ru/photo/7c677244-a95d-11e9-89a6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Росстат сообщил, что зарплаты 10% самых высокооплачиваемых работников в России в 13 раз превышают заработок 10% наименее оплачиваемых. При этом половина россиян получают менее 34,5 тысячи рублей.

Эта цифра является медианным показателем. При этом речь идёт только о работниках крупных и средних предприятий. По словам директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимира Гимпельсона, если взять в расчёт все предприятия, то значение будет ещё ниже.

Медианная зарплата значительно ниже средней по стране. Эксперт уточнил, что этот разрыв прямо пропорционален уровню неравенства в оплате труда и доле людей с низкой зарплатой.

По данным Росстата, зарплата 20% самых высокооплачиваемых работников составляет 48% от общего объёма средств, выделенных на оплату труда. Именно этот факт даёт завышенный средний показатель, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что власти регионов, участвующих в пилотном проекте по борьбе с бедностью, приготовили ряд предложений для Минтруда. В частности, озвучена инициатива создать региональные реестры людей с доходами ниже прожиточного минимума, а также систему мониторинга уровня жизни населения.