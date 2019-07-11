https://static.news.ru/photo/6e9beec8-a3e6-11e9-aea2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Фотокорреспондент News.ru запечатлел банкноты, которые Россия печатает для Сирии. Производством занимается российское акционерное общество «Гознак».

В 2012 году посол Сирии в РФ Рияд Хаддад во время пресс-конференции в Москве заявил журналистам, что Россия начала печатать для государства новые банкноты.

Тогда же Хаддад сказал, что новые купюры заменили устаревшую валюту и были направлены на погашение заработных плат и остальные государственные расходы.

Первый контракт на печать денег был заключён между сторонами в 2012 году.

Ранее News.ru показали, как чеканят деньги в Московском монетном дворе. Кроме рублей и копеек там производят памятные монеты, медали, ордена, значки и другую продукцию.