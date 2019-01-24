Стали известны затраты россиян на цифровое ТВ

https://news.ru/storage/news/8102a14d7d1a19f0251ba10b9c505376/5763ea3b-bca6-435a-baa6-28ea15aaf4a6_850.jpg Christian Ohde/imageBROKER.com/Global Look Press

Переход на цифровое телевидение обойдётся россиянам как минимум в 7 тыс. рублей. Такая сумма складывается из затрат на покупку телевизора, поддерживающего стандарт вещания DVB-T2, а также приставки к нему.

Согласно данным Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), минимальная цена цифрового телевизора составляет 6 тыс. рублей, от 1 тыс. рублей начинаются цены на приставки. У россиян также есть возможность проверить, поддерживает ли ранее купленный телевизор стандарт DVB-T2. Сделать это можно на сайте «смотрицифру.рф», сообщает пресс-пресс-служба РТРС. В компании напомнили, что аналоговые передатчики будут отключатся в регионах России поэтапно: 11 февраля, 15 апреля и 3 июня.

Как писал News.ru, 15 ноября 2018 года правительство России одобрило переход телевещания от аналогового к цифровому формату. Он продлится с 11 февраля по 10 июня 2019 года. Россияне получат бесплатный набор из 20 телеканалов высокого качества.