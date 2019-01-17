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Минсельхоз роста цен не ждёт, но активно к нему готовится

Булкин Сергей/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Министерство сельского хозяйства запросило у производителей прогноз роста себестоимости продукции. Исследовать рынок и разобраться с планами отраслевых союзов решено из-за повышения ставки НДС и акцизов.

В общей сложности письма за подписью и.о. директора департамента регулирования рынков агропромышленного комплекса Ольги Полозюковой разослано в 22 союза.

В тексте сельхозпроизводителей также попросили учесть и сопутствующие факторы — проанализировать вероятное повышение цен на горюче-смазочные материалы и топливо, а также оценить «влияние инфляции и прочих возможных факторов, влияющих на рост себестоимости сельскохозяйственной продукции».

Одновременно с этим в Минсельхозе уверяют, что не ожидают роста цен на продукты питания в текущем году выше уровня прогнозной инфляции, сообщает RNS.

В Российской гильдии пекарей и кондитеров предрекают рост стоимости хлебобулочных изделий на 5−6%, в ассоциации «Руспродсоюз» ожидают, что подорожают также сахар, мясо кур и овощи. В Союзе виноградарей и виноделов не исключают повышения цен на вино и шампанское минимум на 5%.

С 1 января 2019 года ставка НДС в России была повышена с 18% до 20%. Согласно данным Росстата, с 10 по 14 января цены в России увеличились на 0,2%, а с начала года рост составил 0,7%.

Ранее News.ru предупреждал о том, что хлебобулочная и кондитерская продукция в Москве и Московской области в ближайшее время подорожает. О росте цен сообщил один из крупнейших в столичном регионе поставщиков.


#цены #инфляция #минсельхоз #продукты
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