«Руспродсоюз» предсказал скорый рост цен на продукты

https://news.ru/storage/news/382eca0954ddbd88e06010c65cc877c3/395489b9-cff5-406a-83f1-f82c015086cc_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Цены на продукты в России могут повыситься больше чем на 8%. Рост произойдёт уже в первом квартале 2019 года, заявили в альянсе производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз».

По данным специалистов, подорожание связано с ростом ставки НДС, которая увеличилась на 2% с 1 января 2019 года. Это приведёт к повышению себестоимости продукции от 4 до 12%, так как сразу дорожает всё: сырьё, оборудование, упаковка и услуги по доставке.

Кроме того, на рост цен повлияет повышение Центробанком ключевой ставки и рост логистических затрат из-за неконтролируемого повышения тарифов на ГСМ.

«Период договорённостей между правительством и нефтяными компаниями о сдерживании цен на них не может продлеваться вечно», — заявил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Как сообщал News.ru, потребительские цены в РФ с 1 по 9 января выросли на 0,5%. По данным Росстата, в декабре инфляция возросла на 0,8%. При этом, по данным ведомства, рост потребительских цен в 2018 году достиг 4,3%. Прирост цен на плодоовощную продукцию за отчётный период в среднем составил 3,1%, при этом огурцы подорожали на 8,4%, помидоры — на 6,1%, капуста белокочанная — на 4,6%. В то же время куриные яйца выросли в цене на 1,7%, пшено — на 1%, а свинина подешевела на 0,1%. При этом цены на бензин увеличились на 0,3%, а дизельное топливо подорожало на 0,7%. Рост тарифов на услуги ЖКХ составил ­0,7−1,6%.