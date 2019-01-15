Стоимость хлеба в Москве и Подмосковье повысится

https://news.ru/storage/news/b3fafe57d33813bc049ccb8244527bdc/beba1a96-4ed2-4a50-a5ac-a6c4d3819495_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Хлебобулочная и кондитерская продукция в Москве и Московской области в ближайшее время подорожает. О росте цен предупредил один из крупнейших в столичном регионе поставщиков.

Объявления об изменении стоимости продукции появились в магазинах столицы. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», с 25 января рост в зависимости от наименования товара составит до 10%.

Такие меры объясняют подорожанием основных видов сырья и увеличением расходов на производство и доставку.

В диспетчерской службе одного из предприятий ТАСС факт размещения соответствующих объявлений подтвердили.

Ранее, как сообщал News.ru, вице-премьер правительства Алексей Гордеев поручил властям регионов, а также руководителям профильных министерств и ведомств сформировать запасы зерна. Это поможет поддержать стоимость социально значимых продуктов и хлеба.