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Шампанское в России вскоре подорожает

Alexey Bychov/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Повышение основной ставки НДС в России с 1 января до 20% может привести к увеличению розничной цены на шампанское на 5−10%. Об этом заявил директор Ассоциации производителей игристых вин Алан Соколов. 

«То, как отразилось повышение НДС на стоимости игристых вин, пока сложно оценить... Эти 2% в цене от производителя превратятся в 5−10% увеличения стоимости на полке», — цитирует Соколова РИА Новости.

По его словам, точный размер увеличения цены на шампанское зависит «от аппетитов дистрибуторов и розницы».

Ранее News.ru сообщал, что Росконтроль проверил семь брендов игристых вин. По результатам исследования в чёрный список попало «Советское шампанское». Оно не соответствует наименованию и указанному в маркировке составу, а значит, является фальсификатом.


#ндс #шампанское #подорожание
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