2018 год оказался крайне неудачным, если не сказать трагическим, сразу для нескольких представителей крупного российского бизнеса. Сильнее остальных пострадал алюминиевый магнат, совладелец компаний РУСАЛ и En+ Group Олег Дерипаска, обедневший в чёрном для себя апреле на $1,6 млрд (30%). В первую тройку главных аутсайдеров года среди отечественных предпринимателей-миллиардеров News.ru решил включить также владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева и экс-губернатора Чукотки Романа Абрамовича. Впрочем, их потери носят, скорее, репутационный и моральный характер, нежели финансовый.

От миллиардера до изгоя за три дня

Беда Дерипаски была в том, что он один воплощал собой весь российский алюминий. Введя в отношении его структур санкции и блокировав крупнейшего поставщика российской продукции на свой рынок, США легко отсекли с рынка огромную долю импорта. Сделать это было куда проще (и с более мощным эффектом), чем менять тарифы, отметили аналитики Bloomberg в материале «Дерипаска: путь от известного миллиардера до изгоя всего за три дня».

Олег Дерипаска World Economic Forum/flickr.com

Впрочем, в разряд изгоев Дерипаска в итоге не перешёл (если только в США), будучи, мягко говоря, не вполне частным лицом и ведя дело, которое принадлежит не только ему. Кстати, в 2007 году в интервью Financial Times предприниматель резонно заметил, что не отделяет себя от российского государства и готов передать акции РУСАЛа под контроль РФ, если его об этом попросят. А во время кризиса 2008−2009 годов бизнес Дерипаски мог рухнуть из-за гигантских накопившихся долгов, но его спасло именно государство. В частности, Внешэкономбанк тогда выдал компаниям Дерипаски $4,5 млрд, а спустя два года часть акций РУСАЛа выкупили госбанки.

В санкционный список, опубликованный Минфином США 6 апреля 2018 года, были включены 26 человек (24 россиянина) и 15 компаний, восемь из которых подконтрольны Дерипаске.

«Меньше всего повезло в 2018 году Олегу Дерипаске, — согласен директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. — Из-за этого для Rusal и EN+ оказался практически закрыт американский рынок, а контакты с европейским и азиатским существенно осложнились. Чтобы смягчить действие санкций, Дерипаска покинул советы директоров En+ и Rusal».

Скандал за скандалом

Ещё одним олигархом, кому не улыбнулась удача в 2018 году, оказался, по мнению Разуваева, совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

«Нет, с самим ЛУКОЙЛом всё нормально благодаря дорогой нефти, дешёвому рублю и эффективному менеджменту. Компанию часто ставят в пример государственным „Роснефти“ и „Газпрому“. Проблема — в футболе. Как известно, господин Федун — основной акционер и председатель совета директоров самого популярного в России футбольного клуба „Спартак Москва“, который сейчас находится в длительном и глубоком кризисе. Скандал следует за скандалом», — напоминает Разуваев.

Оптимисты, по его словам, верили в победу москвичей в Лиге чемпионов. Ещё совсем недавно говорили, что Леонид Федун может вывести акции клуба на IPO, чтобы обналичить свои инвестиции в него. В этом случае столичный «Спартак» стал бы первым футбольным клубом, который бы торговался на Московской Бирже. Чемпионат мира по футболу в России был бы в этом плане самым подходящим моментом, считает собеседник News.ru.

Коррупционное дело

Куда более серьёзные репутационные потери понёс в 2018 году пермский миллиардер, владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев, оказавшийся в эпицентре коррупционного скандала. В сентябре, напомним, прокуратура княжества Монако инициировала судебное разбирательство о подкупе чиновников и высокопоставленных полицейских. Главными фигурантами дела стали Рыболовлев и местный министр юстиции Филипп Нармино. Первый успел уехать к тому моменту в Лос-Анджелес, второй был взят под стражу после того, как правоохранительные органы установили факты получения им взяток и подарков от бизнесмена.

Дмитрий Рыболовлев Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Между тем по версии журнала Forbes Дмитрий Рыболовлев в течение последних лет входил в топ-20 богатейших людей России (сегодня его состояние оценивается в $7,3 млрд). Ранее он являлся владельцем «Уралкалия», но в 2010 году продал свою долю в предприятии и перебрался в Монако, подданство которого так и не получил. В княжестве он вложил деньги в футбольный клуб.

Визовые проблемы

Что касается владельца лондонского футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича, то в 2018 году его состояние выросло до $12 млрд (c $9,1 млрд в 2017-м). Бизнесмену по-прежнему принадлежат 31% зарегистрированной в британской столице группы Evraz и 24% российского Первого канала. Однако миллиардер крупно понервничал, когда в мае столкнулся с визовыми проблемами: после истечения срока действия британской визы инвестора выдача нового документа затянулась, да ещё на фоне истории с так называемым отравлением Скрипалей. Миллиардеру, который на Западе по-прежнему считается прокремлёвским олигархом, даже пришлось подстраховаться и обратиться за гражданством Израиля.

«Дерипаска, Рыболовлев, Абрамович — вот основные аутсайдеры уходящего года. Близкие к Кремлю российские олигархи, попавшие в жернова экономических санкций, несут значительные потери — кто-то материальные, кто-то моральные», — сказал News.ru аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

По его словам, здесь работает поговорка: есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать. Получив хороший куш на этапе приватизации и последующего роста российской экономики, эти представители крупного бизнеса «сели в лужу», как только международное давление на их бизнес нивелировало привилегии, полученные от близости к власти, считает Удилов.