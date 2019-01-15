USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,291 $   Brent59.41 $ Bitcoin3,667.80 $
МОСКВА0°C15:47
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Пересмотреть требования к бизнесу предложил Медведев

Дмитрий Медведев Сергей Булкин/News.ru

Дмитрий Медведев

экономика [ версия для печати ]

Необходимо разработать специальную дорожную карту, которая позволит снизить избыточные регуляторные требования к бизнесу. Об этом рассказал глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

По словам премьера, решить эту задачу можно при помощи так называемой «регуляторной гильотины». Суть предлагаемого Медведевым механизма заключается в том, что все ранее действующие положения актов, содержащие те или иные обязательные требования, автоматически утратят силу, если не будут специально одобрены или изменены. Таким образом можно отсечь все малоэффективные и избыточные требования, считает глава правительства.

Медведев намерен дать соответствующие поручения и ожидает, что работа будет выполнена в срок до 1 февраля 2020 года.

Снять существующие ограничения предлагается прежде всего в наиболее зарегулированных сферах — на транспорте, в экологии, в области санитарно-эпидемиологического надзора, пояснил председатель правительства.

Ранее Медведев заявил, что перед Россией стоят вызовы беспрецедентного масштаба и они постоянно порождают новые, писал News.ru.


#бизнес #дмитриймедведев #требования #гайдаровскийфорум
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
экономика 13:05, 15 января 2019
Медведев: стоящие перед Россией вызовы беспрецедентны
экономика 12:42, 1 января 2019
Надзорные каникулы для малого бизнеса продлены в России
News.ru собрал проекты, успех которых не очевиден
экономика 13:32, 28 декабря 2018
Топ-5 сомнительных бизнес-идей 2018 года
News.ru собрал проекты, успех которых не очевиден
Лента новостей
технологии 15:43
Посольство в Судане обвинило Times демонизации России
спорт 15:43
Кудряшов дал прогноз на бой Пакьяо и Бронера
общество 15:34
Ветераны-афганцы получат двойные выплаты
в мире 15:33
Эрдоган анонсировал создание буферной зоны в Сирии
спорт 15:32
Косов устроил пьяный дебош и потерял работу
Другие новости
экономика 15:04
В январе участились случаи кибермошенничества
экономика 14:49
Госдума осудила налог на выезд из России
экономика 14:49
Почему правительство удивлено недоверием россиян
Силуанов изумился реакции общества на пенсионную реформу
экономика 14:04
ЦБ обнаружил «серийных отправителей» денег за рубеж
Регулятор призывает банки усилить контроль
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top