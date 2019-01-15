Пересмотреть требования к бизнесу предложил Медведев

https://news.ru/storage/news/8f44473f2e65bd157394a8ade985c4dc/17ce40be-e6ec-433d-b976-ef8ea63f9a83_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Дмитрий Медведев

Необходимо разработать специальную дорожную карту, которая позволит снизить избыточные регуляторные требования к бизнесу. Об этом рассказал глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

По словам премьера, решить эту задачу можно при помощи так называемой «регуляторной гильотины». Суть предлагаемого Медведевым механизма заключается в том, что все ранее действующие положения актов, содержащие те или иные обязательные требования, автоматически утратят силу, если не будут специально одобрены или изменены. Таким образом можно отсечь все малоэффективные и избыточные требования, считает глава правительства.

Медведев намерен дать соответствующие поручения и ожидает, что работа будет выполнена в срок до 1 февраля 2020 года.

Снять существующие ограничения предлагается прежде всего в наиболее зарегулированных сферах — на транспорте, в экологии, в области санитарно-эпидемиологического надзора, пояснил председатель правительства.

Ранее Медведев заявил, что перед Россией стоят вызовы беспрецедентного масштаба и они постоянно порождают новые, писал News.ru.