У каждого летнего месяца свои преимущества. Пик курортного отдыха в Крыму приходится на июль-август. Но и сентябрь всегда был одним из самых востребованных сезонов — не напрасно его назвали «бархатным». News.ru попытался узнать, как изменится стоимость отдыха на полуострове в начале осени. Мнения экспертов разошлись, особенно при оценке размеров скидки — разброс составил от 10% до 30%.

Крым привлекателен ценами

Вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин убеждён, что сентябрь — такой же высокий сезон для Крыма, как «макушка лета» — июль, или же наполненный зноем и сочными плодами август. С его точки зрения падения цен на места размещения можно ожидать только в октябре.

Сентябрь, конечно же, будет востребованным. Бронирования и продажи идут, они не становятся меньше. Вообще статистика по посещению Крыма постоянно растет. За прошлый год цифры выросли на 30%. Казалось бы, куда же дальше? Но и в этом году Крым остается востребованным. Этому способствовали более взвешенные цены — в среднем сейчас они на уровне Краснодарского края. В немалой степени сказалась и логистика: авиарейсы в Крым имеются из более чем 40 регионов России, в том числе это чартеры. Также работает программа субсидирования полётов, что делает цены на авиабилеты весьма умеренными. Отмечу, что 52% россиян едут на отпуск с детьми — отдых семьёй обходится дешевле. Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза Туриндустрии

О том, что Крым набирает всё большую популярность среди путешествующих россиян обратила внимание и польская журналистка Ивона Трусевич. Как ранее сообщал News.ru, полячка видит причину востребованности полуострова среди туристов именно бюджетности этого туристического направления. Авиабилеты на полуостров стали более доступными — цены на них опустились примерно в полтора раза за счёт заморозки цен на авиатопливо и государственным дотациям. Впрочем, как сообщили в Министерстве курортов и туризма Республики Крым, самолётами воспользовалась меньшая часть туристов, а большая — 62% — прибыла по Крымскому мосту.

Всего с начала 2019 года по мосту в Крым приехало около 1 млн 74 тыс. автотранспортных средств, в том числе около 16,7 тыс. автобусов, — сообщает пресс-служба Министерства.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В министерстве с гордостью приводят подросшие цифры посещаемости: с начала 2019 года в Республике Крым отдохнуло 3 миллиона 346 тысяч туристов (на 11% больше, чем в те же месяцы 2018 года). Полуостров также принял 253 тысячи туристов из Украины, а это, по словам главы ведомства Вадима Волченко, на 15% больше, чем в прошлом году. По прогнозам, полученным от пресс-службы министерства, сентябрь вряд ли побьёт рекорды посещаемости полуострова туристами: всё-таки пик сезона — это июль-август.

В сентябре публика уже другая: уезжают семьи с детьми школьного возраста, преобладают отдыхающие, более расположенные не к пляжному отдыху, а к культурно-познавательному, событийному, гастрономическому. Бархатный сезон был всегда популярным. Именно так был назван этот период среди знати, когда в Крым съезжались представители дворянства и царской семьи. Сама природа приобретает в это время мягкие, бархатные краски, море ещё теплое и климат благоприятствует к террренкурам (пешим прогулкам по гористой местности). Весенний и осенний бархатные сезоны — лучшее время для отдыха в Крыму, — рассказали в ведомстве.

Прогнозируя ценовую политику отелей, домов отдыха, санаториев и других средств размещения, в министерстве предположили, что в первой половине сентября ждать скидок не стоит.

Обычно средства размещения снижают стоимость отдыха уже во второй половине сентября. В это время можно существенно сэкономить в пределах 30%. К тому же это сезон урожая, когда можно по-настоящему узнать вкус Крыма, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Чем хорош сентябрь в Крыму?

Преимущества осеннего отдыха неоспоримы. Сами жители полуострова предпочитают именно это время, когда море ещё тёплое, но уже не так жарко и многолюдно. Массовый поток туристов уже схлынул, спала жара, Крым гостеприимно встречает ласковым климатом и завораживающей природой, познавательными экскурсиями по дворцам и паркам, гастрономическими изысками и обилием фестивалей. В это время можно ездить на дегустации по винным и фермерским хозяйствам, посещать музыкальные концерты, много гулять и наслаждаться морем.

Привлекательность Крыма состоит ещё и в рыбалке: восхитительная по вкусу барабулька ждёт всех, кто готов отправится на курорт с удочкой.

Бархатный сезон — сентябрь, середина октября. Комфортная температура, меньшее количество людей на пляжах, доступнее становится культурно-познавательная программа. К тому же сентябрь — время рыбалки, и с крымской барабулькой мало что может сравниться, — рассказал вице-президент Российского союза Туриндустрии.

Количество туристов вырастет

Крымский мост most.life

Согласно прогнозам экспертов, туристический потенциал Крыма пока не освоен полностью. Это подтверждается и тем фактом, что средняя загрузка средств размещения на полуострове в 2019 году составила лишь 79%. Это означает, что пятая часть жилых помещений, заточенных под приём туристов, пустовала. Пока есть серьезные претензии и к качеству некоторых зон размещения.

Но ситуация должна измениться, считает эксперт, и перемены эти напрямую связаны с введением железнодорожного сообщения с полуостровом, а также теми усилиями, что потратят власти полуострова на превращение его круглогодичную туристскую дестинацию.

С декабря будет железнодорожное сообщение с Крымом, что значительно удешевит и упростит дорогу. И я могу с уверенностью прогнозировать — количество туристов станет ещё больше. Такой большой поток предполагает обязательное развитие средств размещения и приема, инфраструктуры, логистики и так далее. Внутри полуострова все эти вопросы надо решать. Чем больше людей — тем больше проблем, и к таким вызовам нужно быть готовыми. Крым старается стать круглогодичной туристской дестинацией. Но пока, на мой взгляд, они смогут удержать поток туристов на высоком уровне только до октября. Чтобы Крым был привлекателен ежегодно, надо сделать очень многое: развивать лечебную базу (и не только у моря), а также культурно-познавательное направление, гастрономическое, экологическое, экстремальное деловое — всё то, что даёт возможность распределять поток туристов по году, — говорит Барзыкин.

Автотуристам на заметку

Туристам, собирающимся на своём автомобиле в Крым, следует учесть, что поездка не так уж дёшево обходится. Один из автотуристов рассказал, что топливо, потраченное им на путь из Санкт-Петербурга в Севастополь и обратно вкупе с регулярными вылазками из «города русских моряков» в другие популярные точки на полуострове, обошлось ему аж в 30 тысяч рублей. Правда, катался петербуржец на автомобиле Jeep, который на трассе съедает 12 л топлива на каждые 100 км. Однако, даже если машина не столь прожорлива, следует иметь в виду, что на подступах к Крыму и на самом полуострове цена на топливо заметно отличается от «материковой» — на 3-5 рублей выше за литр.

Другой автолюбитель посетовал на несовершенство крымских дорог: буквально шаг в сторону от вновь построенной трассы «Таврида», и качество дорожного полотна уже не то. Придется по возвращении домой и диски колёсные править, и, что вполне вероятно, менять резину.