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Контроль за качеством бензина усилят в РФ

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Российские власти намерены ввести систему прослеживания бензина от нефтеперерабатывающего завода до бензобака. С её помощью правительство хочет свести к минимуму количество контрафактного топлива, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В настоящее время рабочая группа прорабатывает архитектуру и принцип внедрения системы. Политик отметил, что пилотный проект могут ввести уже в первой половине 2019 года.

В рамках системы будут прослеживаться как качественные, так и количественные характеристики бензина. Также станет возможно определить, на каком этапе в топливо могли быть добавлены примеси.

Участие в проекте для АЗС, нефтехранилищ и НПЗ будет добровольным. По итогам эксперимента Росстандарт разработает механизм системы контроля, который внедрит в течение двух лет, сообщает «Российская газета».

Ранее News.ru писал, что правительство утвердило минимальные объёмы продаж на биржевых торгах бензина и дизельного топлива. Постановление было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.


#бензин #россия #КАЧЕСТВО #контроль
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