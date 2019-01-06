Контроль за качеством бензина усилят в РФ

https://news.ru/storage/news/e667cfd8971891d52df3c0a7e985c1f8/91ae9555-7a2b-4fcf-bef6-f5d6cb87ddd4_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Российские власти намерены ввести систему прослеживания бензина от нефтеперерабатывающего завода до бензобака. С её помощью правительство хочет свести к минимуму количество контрафактного топлива, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В настоящее время рабочая группа прорабатывает архитектуру и принцип внедрения системы. Политик отметил, что пилотный проект могут ввести уже в первой половине 2019 года.

В рамках системы будут прослеживаться как качественные, так и количественные характеристики бензина. Также станет возможно определить, на каком этапе в топливо могли быть добавлены примеси.

Участие в проекте для АЗС, нефтехранилищ и НПЗ будет добровольным. По итогам эксперимента Росстандарт разработает механизм системы контроля, который внедрит в течение двух лет, сообщает «Российская газета».

Ранее News.ru писал, что правительство утвердило минимальные объёмы продаж на биржевых торгах бензина и дизельного топлива. Постановление было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.