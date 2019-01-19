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Годовая инфляция в России достигнет максимума весной 2019 года. Её снижение после временного повышения в Центробанке прогнозируют со второго полугодия.

По итогам года инфляция составит 5−5,5%, а в начале 2020 года показатель вернётся к целевому значению около 4%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Данные по темпам роста цен за первые две недели января (0,7% с начала месяца, 4,7% — в годовом выражении) согласуются с базовым прогнозом Центробанка. При этом пока сохраняется неопределенность относительно влияния повышения ставки НДС на цены товаров и услуг.

Годовая инфляция в декабре 2018 года составила 4,3%. Её повышение в первую очередь обусловлено влиянием ослабления рубля. В Центробанке отмечают, что годовая инфляция достигла своего исторического минимума в 2,2% в феврале 2018 года.

Ранее News.ru сообщал, что каждый четвертый россиянин (26%) ждёт ухудшения ситуации с персональными финансами в ближайший год. Ещё три месяца назад скептиков было 21% (каждый пятый человек). В итоге индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении населения опустился под Новый год до -10%. Это худший показатель за 3,5 года.