Личные финансы прирастают пессимизмом

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Россияне перестают верить в рост своего благосостояния

Каждый четвертый россиянин (26%) ждёт ухудшения ситуации с персональными финансами в ближайший год. Ещё три месяца назад скептиков было 21% (каждый пятый человек). В итоге индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении населения опустился под новый год до -10%. Это худший показатель за 3,5 года, следует из данных Росстата, которые изучил News.ru. Негативные настроения стали следствием роста НДС, повышения пенсионного возраста и падения реальных доходов граждан, поясняют эксперты. В 2019-м пессимизм будет усиливаться, предупреждают они.

Уже 26% граждан России, или каждый пятый житель страны, ожидает, что его или её материальное положение в ближайшие 12 месяцев будет ухудшаться. Таковы данные Росстата по итогам оценок настроения населения на конец IV квартала 2018 года. В предыдущем квартале ситуация была существенно лучше, когда 21% людей готовились к изменениям в личных финансах не в лучшую сторону. С начала года доля скептиков подскочила в полтора раза, или на 10 процентных пунктов (в I квартале 2018-го их было лишь 16%), следует из материалов статведомства и подсчётов News.ru.

На этом фоне индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении населения опустился в октябре-декабре до -10%. За весь год он упал в пять раз (с -2%), таким образом сейчас это самый низкий результат со II квартала 2015-го.

Ухудшение настроений граждан — это следствие действия как минимум трёх факторов, рассуждает эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. Это и резонансные изменения в экономической политике — не очень популярные повышения ставки НДС и пенсионного возраста, и рост неопределённости в мировой экономике, и очередной локальный всплеск санкционной тематики в отношениях с США.

Кроме того, продолжает аналитик, в июле-ноябре прошлого года реальные располагаемые доходы населения в среднем по стране были несколько ниже прошлогодних, что также транслировалось и в падении настроений. Сергей Булкин/News.ru

Снижение реальных доходов — это основная причина, убеждён главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. С июля по ноябрь 2018 года оно достигло 5,5%, хотя за 11 месяцев сокращение составило только 0,1%.

«Таким образом, во втором полугодии ситуация с располагаемыми доходами населения сильно ухудшилась», —поясняет эксперт.

Причина тому связана и с ускорением инфляции, и с бумом розничного кредитования, который вызывает рост обязательных платежей (проценты по кредитам, страховки, налоги и т. д.). Это снижают располагаемые доходы, добавляет Попов.

В 2019 году следует ждать дальнейшую стагнацию доходов населения и замедление конечного потребления. Это будет происходить на фоне ухудшения условий кредитования и неизбежного разгона инфляции, прогнозирует аналитик. Соответственно, усиление негативных настроений продолжится, и только к концу года, если сохранится макроэкономическая стабильность, можно рассчитывать на разворот ожиданий в сторону улучшений, резюмирует он.