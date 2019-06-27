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Депутаты Госдумы приняли во втором и в третьем, окончательном чтении законопроект, направленный на запрет бестиражных лотерей. Документ также устанавливает предельный размер призового фонда игры по отношению к выручке от её проведения.

Теперь бестиражных лотереях нельзя разыгрывать электронные билеты, проводить их с использованием «информационно-телекоммуникационных сетей» и технических устройств.

Поправки предусматривают также отчисление в федеральный бюджет 10% от разницы между суммой выручки организатора и суммой сформированного в соответствии с условиями лотереи призового фонда. Есть ряд и других изменений.

Документ был инициирован правительством РФ. Цель — не допустить проведение азартных игр под видом лотерей и привести законодательство в соответствие современному положению дел в этой сфере.

Пенсионер из американского штата Северная Каролина Чарльз В. Джексон-младший выиграл в лотерею Powerball $344,6 млн благодаря печенью с предсказанием. Он пояснил, что кондитерским изделием его угостила внучка во время посещения вьетнамского ресторана. На обёртке печенья пенсионер и обнаружил последовательность чисел, принёсшую ему сотни миллионов долларов, писал News.ru.