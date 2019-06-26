https://static.news.ru/photo/7dea52aa-97ea-11e9-aed5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Сроки введения в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» могут быть сорваны из-за действий Дании, затягивающей согласование проекта. Об этом в ходе пресс-конференции Российско-германской внешнеторговой палаты заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле.

По его словам, пока данный сценарий является теоретически возможным, а компания Nord Stream 2 AG готова выполнить все работы в установленные сроки. Однако вопрос, когда власти Дании представят соответствующее разрешение, остаётся неясным.

Нам надо подождать, когда датские власти выдадут его. Но чем позднее оно будет предоставлено, тем задержка в сдаче проекта в эксплуатацию может стать реальней, — отметил Зеле.

Соединённые Штаты опоздали с попытками остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», заявил управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак. По его словам, многие пункты законопроектов США, призванных помешать строительству газопровода, носят декларативный характер, писал News.ru.