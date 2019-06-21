https://static.news.ru/photo/f6130fa0-93f4-11e9-ba71-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Соединённые Штаты опоздали с попытками остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», заявил управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.

По его словам, многие пункты законопроектов США, призванных помешать строительству газопровода, носят декларативный характер.

Он также отметил, что нельзя не учитывать разнообразные настроения среди стран Европы, которые придерживаются «далеко не однозначной позиции».

Мы знаем позицию Германии, которая всячески противится американскому давлению. Да и большинство европейских стран, за исключением, пожалуй, колеблющейся Дании, поддерживают этот проект, — заявил инвестор.

Шостак считает, что создать трудности для «Северного потока — 2» возможно, и ключевым решением в данном вопросе будет мнение Дании по поводу прокладывания маршрута.

Что касается других вопросов, включая пуск и наладку, то это практически всё уже имеется. Ряд крупных европейских компаний участвуют в этом проекте и собираются на нём зарабатывать, — сказал он.

Управляющий фонда добавил, что газопровод несёт экономическую выгоду, а с экономикой «трудно бороться», передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен заявил, что власти страны при согласовании маршрута «Северного потока — 2» отталкиваются от параметров экологии и безопасности.