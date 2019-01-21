Доход 26 миллиардеров равен заработкам 3,8 млрд землян

https://news.ru/storage/news/5bdb01df80d98debc3a764034eff812f/5cabe631-19f5-409c-bc24-2b3c9a28bb62_850.jpg Liau Chung Ren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Число миллиардеров на Земле почти удвоилось за последние десять лет, достигнув в 2018 году 2208 человек, а их состояние ежедневно возрастало на $2,5 млрд. Об этом свидетельствует исследование международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam.

Прирост благосостояния богатейших жителей планеты составил за год $900 млрд. На сегодняшний день состояние миллиардеров является наибольшим за всё время. С 2017 по 2018 год каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер, приводит материалы исследования РИА Новости.

Финансовое положение 3,8 млрд беднейших жителей Земли за 2018 год не улучшилось, а их общее состояние равно совокупному доходу 26 богатейших людей мира.

Состояние самого богатого человека в мире — владельца компании Amazon Джеффа Безоса выросло до $112 млрд, 1% его состояния равен бюджету здравоохранения Эфиопии с населением 105 млн человек.

Как писал News.ru, совокупное состояние самых богатых жителей России в 2018 году, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, уменьшилось на $5,915 млрд. Всего в список 500 богатейших людей мира входят 25 россиян. Увеличить своё состояние удалось девятерым, остальные 16 понесли потери.