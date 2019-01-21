USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.76 $ Bitcoin3,553.27 $
МОСКВА-4°C07:05
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Доход 26 миллиардеров равен заработкам 3,8 млрд землян

Liau Chung Ren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Число миллиардеров на Земле почти удвоилось за последние десять лет, достигнув в 2018 году 2208 человек, а их состояние ежедневно возрастало на $2,5 млрд. Об этом свидетельствует исследование международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam.

Прирост благосостояния богатейших жителей планеты составил за год $900 млрд. На сегодняшний день состояние миллиардеров является наибольшим за всё время. С 2017 по 2018 год каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер, приводит материалы исследования РИА Новости.

Финансовое положение 3,8 млрд беднейших жителей Земли за 2018 год не улучшилось, а их общее состояние равно совокупному доходу 26 богатейших людей мира.

Состояние самого богатого человека в мире — владельца компании Amazon Джеффа Безоса выросло до $112 млрд, 1% его состояния равен бюджету здравоохранения Эфиопии с населением 105 млн человек.

Как писал News.ru, совокупное состояние самых богатых жителей России в 2018 году, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, уменьшилось на $5,915 млрд. Всего в список 500 богатейших людей мира входят 25 россиян. Увеличить своё состояние удалось девятерым, остальные 16 понесли потери.


#миллиардеры #доходы #бедные #богатые
самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
общество
Жители Урала посмеялись над крещенскими купаниями


читайте также
Главные бизнес-аутсайдеры 2018 года
экономика 09:29, 31 декабря 2018
Кто больше всех потерял из россиян-миллиардеров
Главные бизнес-аутсайдеры 2018 года
А 22% из них с трудом находят деньги на еду
общество 17:41, 21 ноября 2018
Кому на Руси жить хорошо: 70% граждан вынуждены экономить
А 22% из них с трудом находят деньги на еду
экономика 14:52, 30 октября 2018
Самый богатый человек в мире лишился $19,2 млрд за два дня
Лента новостей
экономика 06:46
Подготовлена программа развития малой авиации в РФ
в мире 06:38
Сирийские курды готовы пойти на сделку с Асадом
происшествия 06:14
Спасатели нашли затонувшую в Амуре машину
происшествия 06:02
Мужчина расстрелял вымогателей в центре Москвы
экономика 05:35
Китай озвучил темпы роста ВВП
Другие новости
экономика 06:46
Подготовлена программа развития малой авиации в РФ
экономика 05:35
Китай озвучил темпы роста ВВП
экономика 04:33
Поставщики продуктов просят власти надавить на торговые сети
экономика 03:19
Гройсман обозначил пути к энергонезависимости Украины
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top