Новороссийский морской торговый порт (НМТП) — дочерняя компания «Транснефти» — перестала спонсировать Ночную хоккейную лигу, основанную по инициативе президента России Владимира Путина.
НМТП спонсировал лигу с 2016 года, когда основными собственниками были «Транснефть» и группа «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова. В октябре 2018 «Транснефть» выкупила 25,05% НМТП и стала контролирующим акционером.
20 июня прошло заседание президиума Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига», по результатам которого стало известно, что вице-президент «Транснефти» Борис Король покинул пост председателя президиума.
4 июля председателем президиума Фонда был избран Сергей Батехин — старший вице-президент «Норильского никеля», сообщает
В настоящее время на сайте Ночной хоккейной лиги в качестве генеральных спонсоров указаны «Транснефть», «Норникель» и группа «Сибантрацит».
Как ранее писал News.ru, президент Владимир Путин заявил, что его команда всё время выигрывает в товарищеских встречах, так как в ней играют звёзды этого вида спорта.