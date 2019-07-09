https://static.news.ru/photo/1a51ee14-a231-11e9-9269-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин (в центре) Фото: kremlin.ru

Новороссийский морской торговый порт (НМТП) — дочерняя компания «Транснефти» — перестала спонсировать Ночную хоккейную лигу, основанную по инициативе президента России Владимира Путина.

НМТП спонсировал лигу с 2016 года, когда основными собственниками были «Транснефть» и группа «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова. В октябре 2018 «Транснефть» выкупила 25,05% НМТП и стала контролирующим акционером.

20 июня прошло заседание президиума Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига», по результатам которого стало известно, что вице-президент «Транснефти» Борис Король покинул пост председателя президиума.

4 июля председателем президиума Фонда был избран Сергей Батехин — старший вице-президент «Норильского никеля», сообщает РБК .

В настоящее время на сайте Ночной хоккейной лиги в качестве генеральных спонсоров указаны «Транснефть», «Норникель» и группа «Сибантрацит».

Как ранее писал News.ru, президент Владимир Путин заявил, что его команда всё время выигрывает в товарищеских встречах, так как в ней играют звёзды этого вида спорта.