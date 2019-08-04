https://static.news.ru/photo/cb0cef00-b73b-11e9-8201-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Цены на квартиры на первичном рынке России за год выросли на 10%. Динамика объясняется переходом рынка новостроёк на работу по эскроу-счетам.

На протяжении последних полутора лет на рынке новостроек сохраняется устойчивый восходящий ценовой тренд. Отчасти это связано с объективными факторами (повышение НДС, рост отчислений в компенсационный фонд, необходимость прохождения аккредитации в банках), отчасти — с информационной кампанией, направленной на стимулирование спроса, — цитирует « Лента.ру » исследование ЦИАН.

Уфа, Самара и Красноярск оказались городами, в которых отмечен самый быстрый рост цен на квартиры в новостройках. Там он составил 12%, 11,4% и 7,9% соответственно. При этом в Москве и Санкт-Петербурге данные цифры оказались на уровне 5,5% и 4% соответственно.

Ранее News.ru сообщал, что количество проблемных объектов долевого строительства в РФ с начала 2019 года увеличилось в два раза. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка. Он уточнил, что число таких новостроек возросло c 894 до 1845. Кроме того, с 38,7 до 44 тысяч выросло количество обманутых дольщиков. По словам Чайки, причины данного явления требуют «глубокого анализа».