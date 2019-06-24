Выбросы углекислого газа в атмосферу продолжают расти. Согласно отчету Всемирной метеорологической организации (специализированное межправительственное учреждение ООН), в 2017 году его концентрация достигла самого высокого уровня за последние 800 тысяч лет. Эксперты организации предупреждают о том, что такой быстрый рост концентрации углекислоты в атмосфере станет причиной глобального ухудшения климата на планете. Чаще всего мы слышим о том, что СО2 образуется в результате дыхания организмов, сжигания содержащего углерод топлива и извержения вулканов. Однако существует ещё одна, более недооцененная обществом вещь, которая оказывает негативное влияние на окружающую среду — речь идет о цементе.

Цемент является одним из самых загрязняющих атмосферный воздух веществ, а его производство приводит к выбросам углекислого газа, объём которого превышает количество загрязняющих компонентов, производимых всеми грузовиками мира.

По данным Европейской цементной ассоциации, при производстве тонны цемента выделяется, как минимум, полтонны углекислого газа. Это гораздо больше того объема СО2, который произведёт среднестатистический автомобиль, проделав путь из Нью-Йорка в Майами. Масштабы этой проблемы привлекли внимание Международного энергетического агентства (МЭА), британского аналитического центра в области международных отношений, а также членов объединения C40, которое представляет крупнейшие города мира. По оценкам МЭА, к 2050 году производство цемента вырастет на 12–23%, однако объем провоцируемого им выброса в атмосферу углекислого газа можно сократить. Эксперты занимаются поиском путей для быстрого решения данной проблемы.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Недовольство покупателей

Главным препятствием на пути к решению проблемы выбросов углекислого газа в атмосферу является стоимость. Более «зелёные» формы цемента могут стоить втрое дороже, чем традиционные. Исследователи из Университета северной Каролины выяснили, что цена на кубический ярд (91,44 см) экологического геополимерного цемента может достигать $161. В то время как стоимость такого же объёма наиболее часто используемого сорта — «Портленд» — составляет $51. Геополимерный цемент может не только помочь справиться с проблемой выбросов CO2 в атмосферу — по словам гендиректора занимающейся поставками стройматериалов компании Wagners Holding, экоцемент имеет огромную устойчивость по сравнению с традиционным. Тем не менее клиенты таких топовых производителей цемента, как LafargeHolcim и Votorantim Cimentos, не спешат отдавать свое предпочтение более экологичной альтернативе. Компании работают над решением проблемы выброса углекислого газа, однако покупатели не хотят платить больше. У LafargeHolcim уже был опыт производства безуглеродного продукта, стоимость которого увеличилась, и клиенты к новому продукту интереса не проявили, рассказывает руководитель отдела устойчивого развития производителя Дженс Диболд. Покупатели признают, что цена на строительный материал имеет решающее значение.

На сегодняшний день спрос на экологически чистые материалы слишком мал, — цитирует Дженса Диболда Bloomberg.

Сергей Бобылев/ТАСС

Способы решения проблемы

Многие компании работают над сокращением количества клинкера в цементе. Он является ключевым сырьевым ингредиентом этого строительного материала. Такой подход требует новых, а иногда и непроверенных «рецептов». Некоторые производители пытаются найти клинкеру замену. В качестве заменителя выступает летучая зола, которая представляет собой промышленную пыль в виде несгораемого остатка топлива, образующегося при горении из его минеральных примесей; а также шлаки доменных печей.

Одной из стран, где наблюдается быстрый прогресс в решении проблемы, является Бразилия. В частности, это происходит из-за доступности сырья, такого как пуццолан. Его использование позволяет получить экологический цемент, который сохраняет свойства традиционного. В производимом в Бразилии стройматериале один из самых низких в мире показателей содержания клинкера — менее 70%, по данным на 2014 год. К 2050 году страна планирует сократить этот показатель до 50%.

Одна из причин, по которой производители стройматериала ищут способы решения проблемы, заключается в том, что «стоимость» выбросов CO2 оказывает давление на их бизнес. Все больше стран мира вводят различные формы «цены на углерод» в виде углеродного налога или квот, что, в свою очередь, сказывается на стоимости цементной промышленности. В то же время строительные компании в большинстве своем не стремятся покупать более экологический продукт. Без действий со стороны политиков «зеленый» цемент может так и остаться вне поля зрения строителей, считает Тиффани Васс, которая оценивает энергетические технологии в отраслевой команде МЭА.