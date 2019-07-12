https://static.news.ru/photo/34322c72-a475-11e9-a597-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Банк России выступает за перенос обсуждения системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год. По мнению регулятора, реформа может оказаться бессмысленной из-за полностью добровольного формата участия в ней населения.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в финансово-экономическом блоке правительства и в Банке России, ЦБ и Минфин обсуждают возможный перенос публичного обсуждения законопроекта об ИПК на будущий год.

По мнению председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, подключение граждан к отчислениям в ИПК исключительно на добровольной основе лишает реформу смысла.

Концепция ИПК была представлена ЦБ и Минфином ещё в 2016 году, она призвана модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить пенсионерам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.

Законопроект об ИПК предполагает, что работающие граждане, являющиеся участниками системы, станут отчислять из заработной платы взносы на будущую пенсию в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). При этом взносы должны были увеличиться с 0% в первый год подключения до 6% через пять лет, а сами накопления — являлись бы собственностью граждан, а не государства.

Как ранее писал News.ru, доход от инвестирования госкорпорацией «ВЭБ.РФ» средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю вырос в первом полугодии 2019-го на 27,6%. Об этом сообщает пресс-служба организации.