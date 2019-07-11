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Доход от инвестирования госкорпорацией ВЭБ.РФ средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю вырос в первом полугодии 2019-го на 27,6%. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По итогам первого полугодия 2019 года доходы от размещения государственной управляющей компанией (ГУК) «ВЭБ.РФ» пенсионных накоплений составили 70,7 миллиарда рублей по расширенному портфелю и 1,8 миллиарда рублей по портфелю госбумаг, — сообщает зампред госкорпорации Сергей Лыков.

Он также подчеркнул, что для инвестиций будущих пенсий выбираются наиболее надёжные активы с целью обеспечить «безусловную сохранность накоплений граждан»,

Госкорпорация ВЭБ.РФ занимается управлением пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд.

Сотни тысяч россиян оказались в сложной ситуации из-за проблем с начислением пенсии. Только в 2018 году число тех, кому Пенсионный фонд отказал в получении пенсии, составило 170,5 тысячи человек, писал ранее News.ru.