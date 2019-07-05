https://static.news.ru/photo/6131cf24-9f08-11e9-8d92-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотни тысяч россиян оказались в сложной ситуации из-за проблем с начислением пенсии. Только в 2018 году число тех, кому Пенсионный фонд отказал в получении пенсии, составило 170, 5 тысяч человек.

Рост числа отказов связан в том числе и с правовой неграмотностью населения. В частности, подают заявки на начисление пенсии раньше времени, неправильно их оформляют. Это тоже отражается на статистике. Чтобы не получить отказ, нужно заранее узнать свои права и условия начисления выплат, — рассказал Life руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк.

Часто россияне, обратившись в ПФР по достижении пенсионного возраста, обнаруживают, что работодатель не делал отчисления в Пенсионный фонд. Такое происходит в том случае, если гражданин работает неофициально. Ещё одной причиной недополучения выплат в Пенсионном фонде называют потерю данных о стаже работы. Чтобы доказать своё право на пенсию, придётся обратиться в суд и предоставить все документы, подтверждающие факт работы в организации.

Чтобы получить страховую пенсию, требуются определённый стаж и необходимая сумма пенсионных баллов. В 2018-м году стаж должен составлять не менее 9 лет.

Ранее, как писал News.ru, национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) нашла способ увеличить пенсию до 56% от утраченного заработка. Этого можно добиться благодаря развитию корпоративных программ в рамках негосударственного пенсионного обеспечения.