«Живые пирамиды на Первомай»: Первый канал приготовил зрителям сюрприз

Фото: Krisztian Elek/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый канал сделал сюрприз зрителям к Первомаю и подготовил ролики, которые обыгрывают один из самых знаменитых символов праздничных демонстраций советского времени — живые пирамиды. В видео, посвященных Дню труда, появятся повара, врачи, учителя, работники сельского хозяйства, дворники, рабочие и курьеры, сообщила пресс-служба Первого канала.

По словам главного художника Первого канала Евгения Райцеса, Первомай — один из главных праздников в СССР. Он подчеркнул, что советским торжествам всегда был присущ уникальный колорит.

Советским праздникам был присущ уникальный колорит, неповторимая атмосфера: демонстрации, спортивные парады, гвоздики, флаги, транспаранты. Акробатические этюды — живые пирамиды из людей стали арт-иконой того времени. Мы вспомнили об этом и решили снять видео о людях самых узнаваемых профессий, — сказал Райцес.

С помощью референсов дизайнеров Первого канала акробатические пирамиды построили 16 гимнастов-эквилибристов под руководством Александра Варламова. С задачей акробаты Forside show справились на отлично, недаром они победители и призеры множества всероссийских фестивалей. В одном из этюдов гимнастам помогали два семилетних спортсмена, исполнившие мостик в нижней части башни.

Ранее Первый канал анонсировал показ церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Зрители смогут увидеть концерт с участием популярных артистов российской эстрады 29 апреля. Ведущими мероприятия выступили шоумен Дмитрий Хрусталев, народный артист Филипп Киркоров и ведущий утреннего шоу «Русские Перцы» на «Русском Радио» Антон Юрьев.