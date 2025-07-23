«Жена Светлакова» Живейнова рассказала, как пережила развод и смерть матери

Смерть матери от онкологического заболевания в начале этого года стала тяжелейшим испытанием судьбы, призналась в интервью NEWS.ru актриса Юлия Живейнова, которую зрители помнят по роли жены героя шоумена Сергея Светлакова в фильме «Наша Russia. Турция», а также картинам Владимира Меньшова «Ширли-мырли», Эльдара Рязанова «Андерсон. Жизнь без любви» и Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов-2». Артистка добавила, что в период тяжелой болезни самого близкого человека от отчаяния спасали дети, их у Живейновой двое — сын и дочь.

Если бы не дети, я бы чокнулась реально от горя и боли. Дежурили по очереди у маминой постели, когда она уже не вставала, — отметила артистка.

А вот развод с мужем, произошедший двумя годами ранее, по словам собеседницы, дался значительно легче. Супруг — итальянец, по профессии школьный педагог, были вместе 23 года, а расстались потому, что, по мнению Живейновой, прошла любовь.

Три года назад меня пригласили в Канны на фестиваль, поскольку в тот год я, будучи иностранкой, снималась очень много в итальянском кино. Мужу прислала фото из Канн, где сижу рядом с Джоди Фостер в первом ряду. Он равнодушно отреагировал. А после того, как у меня прошла тяжелая операция, и он тоже не поддержал, я поняла, что наша история закончилась. Мы расстались, — поделилась Живейнова.

Она резюмировала, что без супруга не тоскует, а вот мамы не хватает очень сильно.

Ранее стало известно, что недавно вышедший на свободу актер Михаил Ефремов разошелся с женой спустя 23 года брака. Сообщалось, что супруги часто конфликтовали, особенно после слухов о том, что к артисту в колонию на свидания приходила его коллега 41-летняя актриса Дарья Белоусова.

Юрист Людмила Александрова полагает, что Ефремов и его жена Софья Кругликова могут заключить соглашение о разделе имущества. А вот если договоренность не будет достигнута, то расставшейся чете артистов придется обратиться в суд.