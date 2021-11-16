«Здесь же поэзия Гёте»: филолог оценила творчество Моргенштерна

Популярные современные музыканты вроде Моргенштерна или Славы Марлоу испытывают влияние русской классической литературы, рассказала для «КП-Новосибирск» кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии НГТУ Екатерина Гилева. К примеру, трек Славы Марлоу «Снова я напиваюсь» пронизан мотивами Михаила Лермонтова.

Автор рисует нам мир, где главный герой — нищий странник, не обретший ни уюта, ни любви. Человек, вокруг которого затхлый, тонущий в роскоши бездушный мир. Это похоже на стихи Лермонтова с одиноким лирическим героем, который противостоит окружающему злому миру. Здесь же поэзия Гёте, Гейне, — сказала Гилева.

Лирического героя Моргенштерна в песне Show она оценила как противостоящего миру. Текст Скриптонита в песне «Чистый» сравнила с русским фольклором из-за отсутствия глубокой художественности, но наличия свободы. «Покинула чат» Клавы Коки, по мнению Гилевой, — вполне жестокий романс. Монеточка напоминает Владимира Высоцкого, а творчество Niletto восходит к традиции поэта Александра Блока и его образу Прекрасной дамы.

Не стоит недооценивать современных авторов: они безусловно так или иначе знакомы с литературной традицией. Вряд ли их можно однозначно и запросто назвать «бескультурными», «необразованными». Я думаю, что поэзия, о которой мы говорим, — не столько повод для приговора её авторам и её художественной ценности, сколько повод для множества вопросов о современном мире и современном человеке, — заключила Гилева.

Ранее рэпер Моргенштерн заявил, что не понимает, зачем в России каждый год отмечают День Победы. По мнению музыканта, необходимо двигаться к победам в IT и в космической отрасли.