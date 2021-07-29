Запашный рассказал про обманчивую «мимимишность» тигров

Интернет полон обманчивых «мимимишных» историй про тигров, однако на самом деле этот хищник — большой циник, рассказал NEWS.ru гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Дрессировщик отметил, что, «да простят его все любители кошек», полосатый зверь гораздо умнее, где-то между кошкой и собакой.

Он (тигр. — NEWS.ru) умнее кошки, глупее собаки. Это первое. Второе — это хищник. Это убийца, и что бы мы с вами ни говорили, как бы мы с вами ни очеловечивали животного — сейчас в Интернете очень много всяких мимимишных историй, — это всё равно большой циник. Когда ему хочется есть, он пойдёт и возьмёт своё. Как бы до этого он к тебе хорошо ни относился. Поэтому здесь говорить о том, что животное будет тебе благодарно за то, что ты когда-то спас ему жизнь, — это не про тигра. Когда животное голодное, оно идёт и ест. И никаких угрызений совести оно чувствовать не может, — рассказал Запашный.

Собеседник подчеркнул, что тигр во время охоты старается «расслабить жертву», обмануть её, сделать всё, чтобы она стала досягаемой. Например, притвориться «милым», неопасным, отдыхающим, дабы поближе подкрасться к добыче.

Это достаточно эгоистичное животное, в отличие от львов. Львы — это семья, прайд. Один для всех и все за одного. Тигры живут в основном поодиночке, максимум создают пары на короткое время, когда молодые. Например, брат с сестрой или два брата, либо когда вступают в семейные отношения, — резюмировал Запашный.

29 июля отмечается Международный день тигра. Его установили в 2010-м на «Тигрином саммите» в Санкт-Петербурге. Мероприятия были посвящены проблемам сохранения популяции этих животных на Земле.

Ранее россиянка и жительница Курска Дарья Слота рассказала NEWS.ru, почему решила завести дома удавов и питонов. Собеседница отметила, что змеи живут у неё восемь лет, а до них были большие ящерицы. Первой змеёй у Дарьи Слоты стала королевская калифорнийская, но со временем она перешла на удавов и питонов. Снимки хладнокровных питомцев Слота постоянно выкладывает на своей странице в соцсети «ВКонтакте».