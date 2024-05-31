Юрию Куклачеву поставили кардиостимулятор

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Дрессировщику Юрию Куклачеву поставили кардиостимулятор в ходе плановой операции, сообщил РИА Новости представитель артиста. Сын артиста Дмитрий Куклачев также подтвердил, что его отец находится на плановой проверке здоровья в кардиоцентре и хорошо себя чувствует.

Все нормально, это плановая проверка. Он себя чувствует хорошо. Я сейчас как раз еду туда, чтобы забрать его домой, так что все нормально, — сказал Дмитрий Куклачев.

Telegram-канал Mash сообщил, что накануне артист поехал на плановое обследование, врачи поставили ему кардиостимулятор через вены. Сообщается, что ночь артист провел в больнице и сейчас чувствует себя хорошо. По данным канала, через несколько месяцев врачи будут менять кардиостимулятор.

Ранее Юрий Куклачев сообщил, что инфаркт у него случился после номера с першем «Кот и клоун». По словам дрессировщика, такой номер исполняет только он один во всем мире. Он отметил, что переболел коронавирусом, из-за чего у него начались проблемы с сердцем. После этого трюка в антракте случился инфаркт.

До этого артист рассказал, что молодой хирург Роман сотворил чудо, проведя рискованную операцию на его сердце после инфаркта. Он добавил, что сердце было непригодно для жизни, но специалист спас его. Другие кардиологи изумлялись, какую сложную операцию провел хирург, установив сразу пять стентов.